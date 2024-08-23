По предварительным данным, добавят и Гарри Поттера и Рона Уизли и Драко Малфоя.

Недавно Warner Bros. показала трейлер предварительного заказа Harry Potter: Quidditch Champions, в котором были персонажи игры и стремительный геймплей квиддича. Трейлер, названный "Магия в воздухе", предлагает более полное представление о продолжении не столь популярной "Hogwarts Legacy".

Примечательно, что Harry Potter: Quidditch Champions возвращает некоторых знаковых персонажей из оригинальной серии фильмов, включая Гарри Поттера, Рона Уизли, Джинни Уизли и Драко Малфоя. Разработчики также намекнули на особый сюрприз для игроков Hogwarts Legacy.

Действие игры происходит в любимом мире волшебников. Harry Potter: Quidditch Champions включает в себя легендарные места, знакомых персонажей и отсылки, которые найдут отклик у фанатов. Игроки смогут испытать острые ощущения от игры в квиддич в качестве охотника, загонщика, вратаря или ловца в различных режимах, включая одиночный режим карьеры, соревновательный мультиплеер и сетевой кооператив.

От обычных матчей на заднем дворе семьи Уизли до напряженных столкновений на Кубке мира по квиддичу – игроки пронесутся по легендарным аренам, выбирая, за кого играть или соревнуясь. Кроме того, в качестве бонуса владельцы игры Hogwarts Legacy, подключившие свою учетную запись WB Games, получат Legacy Pack при загрузке игры Harry Potter: Quidditch Champions.

Релиз игры намечен на 4 сентября, цифровые стандартное и делюкс-издания доступны для Xbox, PC (Steam и Epic) и PlayStation. Физическое Deluxe-издание для консолей, в частности Xbox Series X|S и PlayStation 5, выйдет 8 ноября. Цена цифрового издания составляет $29, а физического – $39.