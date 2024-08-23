Вероятно, речь идёт и о ракетах.

Недавно уточнялось, что в Пентагоне разрешила Украине применять американское оружие, в том числе и ракеты типа "воздух-воздух" по территории России, в частности по Белгородской области, но исключительно по военным объектам. За использование ракет Storm Shadow по РФ выступает также Британия, однако пока что все письма с просьбами пересмотреть решение в США были проигнорированы.

Как сообщают российские СМИ, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время запланированного брифинга отметила, что официальная политика США не запрещает Украине применять вооружение любых типов в Курской области, где с 6 числа текущего месяца разворачиваются активные столкновения. По словам пресс-секретаря Пентагона, которые приводит ТАСС, США рассматривают использование американских вооружений в Курской области как право Украины на контратаки на приграничных территориях. Считают ли в США еще какие-либо области РФ приграничными, в материале не уточняется.