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Kachka
Politico рассказало, когда и в каком формате Украина хочет проводить переговоры с Россией
Возможность переговоров не отрицается.

Как утверждает американская газета Politico, правительство Украины последние несколько месяцев вовсе не отрицает возможность переговоров с Россией, однако проводить их предлагают исключительно на своих условиях. В частности, главным требованием является избегание прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, что ставится на первый план украинской делегацией.

Отмечается, что аналогичные переговоры между двумя странами велись в 2022 году, когда в Турции удалось достичь соглашения относительно черноморской зерновой сделки, которую ратифицировали в ООН. Благодаря сделке Украина смогла возобновить безопасный экспорт зерна по черному морю.

Неназванные собеседники Politico рассказывают, что в Украине полагают, что недавние события и вылазка в Курской области усилили позиции страны на предстоящих переговорах, которые рано или поздно состоятся. Однако немногим ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на фоне разворачивающихся противостояний на территории России никаких мирных переговоров не может быть даже в теории.

#politico
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