А в целом можно использовать даже более старую Radeon R9 2013 года.

Когда почти десять лет назад на рынке появилась игра Dragon Age: Inquisition, любители ПК могли приобрести видеокарту GTX 970 за $329, или около $435 в сегодняшней валюте, чтобы насладиться игрой на пике производительности на высокопроизводительной установке. Если перенестись в наше время, то можно с удивлением заметить, что эта же видеокарта 2014 года способна обеспечить работу предстоящей игры Dragon Age: The Veilguard (ранее Dreadwolf), релиз которой намечен на 31 октября текущего года. Примечательно, что даже более старое оборудование, например Radeon R9 от AMD 2013 года выпуска, способно запустить игру.

Минимальные системные требования для Veilguard подчеркивают впечатляющую долговечность GTX 970, которую сейчас можно найти по цене от $150. Это не единственная игра, в которой GTX 970 сохраняет свою актуальность: Baldur's Gate 3 и Call of Duty: Modern Warfare 3 также указывают ее или ее менее мощного преемника, GTX 960, в качестве минимального требования для игрового процесса.

В 2016 году GTX 970 была рекомендована в качестве базового уровня для ПК среднего уровня "Oculus Ready", необходимых для работы VR-гарнитуры Rift.

Тем не менее, геймерам, рассчитывающим на GTX 970 для запуска Veilguard, стоит умерить свои ожидания. Хотя эта карта и справится с игрой, она не обеспечит визуальных впечатлений подходящего уровня. EA рекомендует использовать как минимум RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT, чтобы соответствовать "рекомендованным" спецификациям.

Минимальные требования:

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

ОЗУ: 16Gb

GPU: GTX 970/1650 / Radeon R9 290X

Хранилище: 100Gb свободного места

Рекомендуемые требования: