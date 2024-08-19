На создание ушло около трех лет.

История Porsche 911 – это история традиций и эксклюзивности. Однако в этом наследии есть заметный пробел – а именно отсутствие варианта Speedster для четвертого поколения 911, известного как Type 993. Этот пробел оставался открытым, за исключением двух единичных моделей, пока дизайнер Лука Трацци не решил заполнить его самостоятельно. Трацци, страстный поклонник Porsche и преданный коллекционер Speedster, уже давно представлял себе эту недостающую деталь. С книгой проектов, полной подробных эскизов, он обратился в Porsche, полный решимости воплотить свою мечту в жизнь.

Варианты Speedster от Porsche имеют богатое наследие с 1954 года и отличаются двухместной компоновкой, укороченными лобовыми стеклами и поднятыми задними стойками. Несмотря на это, модель Type 993, выпускавшаяся в середине 1990-х годов, так и не получила официальной версии Speedster. Для Трацци, миланского дизайнера, родившегося в Вероне, такое упущение было неприемлемо. Поэтому он взял дело в свои руки. В результате появился единственный в своем роде 911 Speedster, тщательно изготовленный по его собственным спецификациям и показанный на выставке The Quail, A Motorsports Gathering.

Создание этого уникального автомобиля было нелегким делом. Процесс, начавшийся с 911 Carrera Cabriolet 1994 года, занял более трех лет. От начала и до конца энтузиаст принимал активное участие в проекте, тесно сотрудничая со студией Sonderwunsch компании Porsche. Для команды Sonderwunsch проект стал важной вехой – это был их первый автомобиль, построенный по заказу клиента на заводе.

К тому времени, когда Трацци пригласили на завод Porsche для обсуждения его идеи, он был хорошо подготовлен. Его проектная книга была заполнена черновиками и точными эскизами, отражающими четкое видение автомобиля. Первый визит стал лишь началом долгого сотрудничества, в течение которого Трацци оставался глубоко вовлеченным в процесс. Он присутствовал на всех критических этапах, в том числе когда Speedster подвергался катодной окраске.