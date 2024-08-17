Особенно интригует последний вариант.

Сегодня появилась новая инсайдерская утечка, связанная с изображением макетов, на которых показаны все четыре цветовых варианта предстоящего iPhone 16 Pro. Примечательно, что изображение включает в себя розовое золото или "бронзовый" блок, который должен заменить Blue Titanium вариант iPhone 15 Pro серии.

По словам известного аналитика Apple Минг-Чи Куо и других источников, ожидается, что модели iPhone 16 Pro будут доступны в черном, белом (серебристом), сером "Natural Titanium", а также в розовом или розово-золотом оттенке. Последний вариант особенно интригует.

Некоторые утечки описывают последний цвет как имеющий более бронзовый оттенок, что отличает его от традиционных золотых тонов. Учитывая, что Apple не включила золотой вариант в линейку iPhone 15, этот новый оттенок потенциально может вызвать повышенный спрос среди пользователей, отдающих предпочтение "классическому варианту".

Также ходят слухи, что Apple усовершенствовала процесс отделки и окраски титана, в результате чего он может выглядеть более глянцевым по сравнению с матовым алюминиевым покрытием моделей iPhone 15 Pro. Ожидается, что новое покрытие будет напоминать нержавеющую сталь, использовавшуюся в предыдущих версиях, и при этом будет обладать повышенной устойчивостью к царапинам.