Более скромный прогноз указывает на 2-3% в 2025 году.

Вот уже несколько месяцев в России продолжает сохраняться относительно высокая инфляция, и Центробанк не видит никаких факторов, способных остановить её в ближайшее время. Несмотря на это, как предполагают эксперты, в России будут расти зарплаты. Так, заместитель руководителя компании "Страховой брокер AMsec24" Елена Гусейнова отметила, что в 2024 и 2025 году ожидается умеренный рост зарплат: до 3-5% до конца декабря и около 5% в следующем году.

Отмечается, что рост будет вызван увеличением потребительской активности и количеством застрахованного имущества, вследствие чего граждане могут ожидать повышений заработных плат. Те же причины называются в качестве факторов роста и на 2025 год. Кроме того, заместитель директора компании "Альфа-Капитал" Анна Гондусова заявила, что реальные доходы населения растут уже несколько кварталов подряд, а в середине следующего года можно ожидать повышения зарплат до 10% в зависимости от сферы работы.

Напомним, с января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ составляет почти 20 000 рублей. Ещё 2 года назад, в 2022, он был на уровне 14 000 рублей.