Она обещает быть на 20% мощнее оригинальной RTX 4090.

NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER официально не существует, но компания Teclab создала свою собственную версию на базе графического ядра AD102 Ada и обновленной памяти GDDR6X, обеспечив необычайную производительность, которая раздвигает границы возможного в аппаратном обеспечении текущего поколения видеокарт.

Недавно компания Teclab застала мир технологий врасплох, представив уникальное творение: собранную на заказ карту GeForce RTX 4090 SUPER. Этот проект родился из их предыдущей работы над GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF, которую они тщательно преобразовали в новое мощное устройство, используя топовый GPU AD102 от NVIDIA. В результате получилась карта, которая может похвастаться кремнием Ada и самой быстрой доступной памятью GDDR6X, оправдывая свое прозвище SUPER, несмотря на неофициальный статус.

Путешествие Teclab началось с появления RTX 3090 Ti, позднего дополнения к серии NVIDIA RTX 3000, которая вышла всего за несколько месяцев до серии RTX 4000. RTX 3090 Ti на базе GPU GA102 имела больше общего с RTX 4090, чем со своим предшественником RTX 3090. В первую очередь это связано с различиями в компоновке печатной платы и управлении питанием.

Модификации включали в себя установку графического процессора AD102, интеграцию модулей памяти GDDR6X с пропускной способностью 24 Гбит/с, а также настройку планок памяти и контроллера напряжения. Каждый модуль GDDR6X был тщательно отобран Teclab, при этом использовались микросхемы Micron 24 Gbps GDDR6X для обеспечения высочайшей производительности.

Еще одним важным аспектом было охлаждение. Teclab повторно использовала водоблок GALAX RTX 3090 Ti HOF OC LAB, добавив в него улучшенную термопасту для модулей памяти.

Сама система охлаждения была надежной и состояла из двух 360-мм радиаторов и водяного насоса. При температуре окружающей среды в 18,7°C и температуре жидкости в 20°C RTX 4090 SUPER сохранила впечатляющие тепловые характеристики даже при сильном разгоне свыше 3 ГГц, стабилизируясь на уровне 54-55°C.