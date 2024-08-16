Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Teclab рассказала, как создавалась первая в мире видеокарта RTX 4090 SUPER
Она обещает быть на 20% мощнее оригинальной RTX 4090.

NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER официально не существует, но компания Teclab создала свою собственную версию на базе графического ядра AD102 Ada и обновленной памяти GDDR6X, обеспечив необычайную производительность, которая раздвигает границы возможного в аппаратном обеспечении текущего поколения видеокарт.

Недавно компания Teclab застала мир технологий врасплох, представив уникальное творение: собранную на заказ карту GeForce RTX 4090 SUPER. Этот проект родился из их предыдущей работы над GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF, которую они тщательно преобразовали в новое мощное устройство, используя топовый GPU AD102 от NVIDIA. В результате получилась карта, которая может похвастаться кремнием Ada и самой быстрой доступной памятью GDDR6X, оправдывая свое прозвище SUPER, несмотря на неофициальный статус.

Путешествие Teclab началось с появления RTX 3090 Ti, позднего дополнения к серии NVIDIA RTX 3000, которая вышла всего за несколько месяцев до серии RTX 4000. RTX 3090 Ti на базе GPU GA102 имела больше общего с RTX 4090, чем со своим предшественником RTX 3090. В первую очередь это связано с различиями в компоновке печатной платы и управлении питанием.

Модификации включали в себя установку графического процессора AD102, интеграцию модулей памяти GDDR6X с пропускной способностью 24 Гбит/с, а также настройку планок памяти и контроллера напряжения. Каждый модуль GDDR6X был тщательно отобран Teclab, при этом использовались микросхемы Micron 24 Gbps GDDR6X для обеспечения высочайшей производительности.

Еще одним важным аспектом было охлаждение. Teclab повторно использовала водоблок GALAX RTX 3090 Ti HOF OC LAB, добавив в него улучшенную термопасту для модулей памяти.

Сама система охлаждения была надежной и состояла из двух 360-мм радиаторов и водяного насоса. При температуре окружающей среды в 18,7°C и температуре жидкости в 20°C RTX 4090 SUPER сохранила впечатляющие тепловые характеристики даже при сильном разгоне свыше 3 ГГц, стабилизируясь на уровне 54-55°C.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4090 super
+
Написать комментарий (0)
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
GIGABYTE регистрирует четыре новые модели NVIDIA GeForce RTX 4070 в линейке WindForce V2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
8
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
2
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Xiaomi Smart Band 9 вышел на всем глобальный рынок
1
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
5
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
1
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Самый редкий западный танк в зоне СВО – британский Challenger 2 ВСУ, уничтожен в Курской области
4
Мошенники предлагают россиянам скачивать вредоносное ПО под видом «ускорителей Youtube»
+
В Подмосковье запустят проект по поиску пропавших домашних животных с помощью ИИ
+
Epic Games Store раздаст The Callisto Protocol и Gigantic бесплатно
+
Транскаспийский маршрут позволит увеличить грузопоток в обход России
5
Huawei работает над выпуском нового чипа для искусственного интеллекта - Ascend 910C
+
Немецкое издание Bild допускает, что Курская авантюра Зеленского может закончиться капитуляцией Украины
1
Трио Google Pixel 9 использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm второго поколения
3
Сырский заявил о создании военной комендатуры на территории Курской области
5
MSI выпустила собственную функцию PBO для Ryzen 9000, которая оказалась эффективнее аналога от AMD
5
SoftBank пыталась поручить Intel производство ИИ-чипов, разработанных Graphcore
+
ТОС-1А "Солнцепек" установят на шасси Т-80
+

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
38
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
28
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
8
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
4
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
9
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
24
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
73
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
12

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
22:46
Это как правило, а на самом деле работают на износ с охрененным нагревом питалова.
AMD планирует поднять TDP процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X с 65 Вт до 105 Вт
Izi Free
22:45
Придумать такое тоже гениальность
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
Александр Сечков
22:45
При такой цене вообще в его сторону можно не смотреть.
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
nonses84
22:44
Хорошо что я не бетотестер и сижу на 10ке 🤣
Пользователи Windows 11 жалуются на падение производительности после установки обновления KB5041585
Gamandril
22:44
Да узбагозя ты, это были приколы про нездоровую психику. Ты в школу что-ли не ходил? Это просто нормальное общение у мужчин, хорошо если с иронией или сарказмом или даже издевками. Просто взрослых так...
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Александр Сечков
22:41
Так в этом вуконге. на реализме, все карты просто ложатся. Карты младшего сегмента и не обязаны тащить новые игры на максимальных настройках. А на высоких идет на ура.
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Денис Бураков
22:39
Это самое выгорание, оно сейчас с тобой в одной комнате?
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Gamandril
22:37
Да, он кажется общается только в инете и только на данные темы и не признает ошибок. Видел как-то видео одного фаната нвидии, который купил две видеокарты серии Titan чтобы просто погонять в какую-то ...
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Валерий Агапов
22:37
Да, "Земледелие" - такое название не каждый придумает. Предлагаю на сайте объявить конкурс на эту тему.
ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курской области, используя системы дистанционного минирования «Земледелие»
NuclearMissionJam
22:35
Тут амдешники. Звучит похоже
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем