В том числе и тяжелые танки Leopard.

Как передают СМИ, сегодня в министерстве национальной обороны Канады дали обширный комментарий относительно украинской вылазки в Курскую область и объяснили, какие виды вооружения разрешается применять на территории РФ. Сообщается, что военные эксперты страны сегодня обсуждают возможные последствия вылазки в мировом сообществе, и склонны полагать, что никакое канадское вооружение не должно находиться под запретом применения.

В частности, на фоне сегодняшних событий Канада дала Украине официальное разрешение на использование на территории РФ восьми немецких танков Leopard 2A4, всех поставленных БТРов, гаубиц и прочего вооружения, отправленного Киеву. В военном ведомстве Канады подчеркнули, что стремятся оказать Украине максимальную поддержку, и не в последнюю очередь военную.

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Рассуждая на эту тему, в начале текущего месяца стало известно, что Украине разрешили применять некоторые виды вооружений исключительно в Белгородской области и не дальше, однако пару дней назад в Нидерландах рассказали, что Киев имеет правовую основу применения истребителей F-16 в глубине РФ. Неизвестно, касается ли это только нидерландских истребителей или всех самолетов в целом.