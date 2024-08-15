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Kachka
Times: британские министры втайне просят Запад разрешить Украине использовать Storm Shadow в РФ
В зависимости от модификации ракеты могут лететь до 560 км.

С недавнего времени, по многочисленным просьбам Киева, украинским военным передали дальнобойные ракеты Storm Shadow, стоящие на вооружении НАТО, однако с оговоркой на то, что они будут применяться исключительно на украинской территории. Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании уже успел подчеркнуть, что запрет на использование распространяется в том числе и на вылазку ВСУ в Курской области.

Как сообщает журнал Times, британские министры "за кулисами политической арены" ведут переговоры с другими странами Запада для получения разрешения на применение Украиной крылатых ракет Storm Shadow по территории России. Нынешняя позиция западных стран рассматривает применение ракет по военным объектам в РФ как критическую эскалацию конфликта, допустить которую на данном этапе не хотят.

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Подчеркивается, что союзники не против обороны с помощью Storm Shadow, однако прямые атаки, по их мнению, неизменно повлекут последствия. Отмечается, что крылатые ракеты в максимальной конфигурации могут лететь на дистанцию до 560 км. По некоторым данным, Украине передали немного "обрезанную" версию ракет, которые летят только на 250 км.

#ракеты #британия #storm shadow
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Telegraph: Лондон прямо запретил ВСУ использовать ракеты Storm Shadow в Курской области
В ночь на 14 августа ВСУ организовали попытку массированной атаки БПЛА на российские регионы
Daily Telegraph: Великобритания не давала Киеву разрешение на удары Storm Shadow по Курской области
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