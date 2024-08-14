Криптовалюты легализовали несколько недель назад.

Несколько недель назад в РФ официально легализовали майнинг криптовалют. Процесс назвали добычей электронных монет, которые впоследствии можно конвертировать в валюту. Сегодня Банк России вместе с Минфином обсуждают легализацию работы в РФ криптобирж, однако пока что к какому-то определенному выводу не пришли.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что весной были приняты ряд законов, направленных на официальное закрепление статуса майнинга криптовалют и расчета в криптовалюте, которая не была добыта этим путем. Новая цель, которая стоит перед Минфином – легализация некоторых существующих бирж и создание отечественных площадок для обмена цифровой валютой.

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Подавляющее большинство коллег Силуанова в Центробанке уверено, что криптобиржи должны быть легализованы законодательно в первую очередь потому, что среди граждан есть соответствующий спрос. Кроме того, по мнению министра, будет гораздо безопаснее создать площадку, куда люди смогут приходить со своими запросами, чем игнорировать их нужды и "кормить финансами черный рынок". Соответствующее решение планируют подготовить к осени текущего года.