Игра планируется на ноябрь 2024 года.

Компания GSC GameWorld представила первую подробную демонстрацию комментариев от разработчиков для S.T.A.L.K.E.R. 2, показывающую 30 минут геймплея.

Примечательно, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет Denuvo, спорной DRM-защиты, которая часто вызывала недовольство в игровом сообществе.

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Если углубиться в суть S.T.A.L.K.E.R. 2, то в игре появится огромный, захватывающий мир, растянувшийся по 64-километровой радиоактивной зоне. Игрокам предстоит столкнуться с разнообразными постапокалиптическими окружениями, каждое из которых насыщено атмосферой катастрофы 86-го года.

Дополнительную глубину игре придает то, что геймеры смогут сами формировать свое повествование. Благодаря множеству сюжетных ветвей, ведущих к различным концовкам, каждый выбор будет иметь значение. Динамичный цикл "день-ночь" и постоянно меняющиеся погодные условия еще больше усилят впечатления от игры.

В 30-минутном ролике можно увидеть Великие Болота, одну из ранних зон игры, а также некоторые из начальных квестов, с которыми столкнутся игроки.