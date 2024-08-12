Жалобы исчисляются десятками тысяч.

В 20-х числах прошлого месяца стало известно, что приложение и сайт YouTube в России начали работать медленнее, чем обычно. Немногим после проблема ухудшилась, как и связь с хостингом. Уже к концу месяца сайт YouTube почти не загружался у пользователей ПК и ноутбуков, которые работали на интернете от домашних провайдеров связи. Учитывая, что на мобильных устройствах проблем не наблюдалось, винить стали именно операторов.

В недавнем письме на имя главы Роскомнадзора "Ростелесеть" просит выпустить единое объявление с разъяснениями относительно ситуации. В письме утверждается, что замедление YouTube негативно влияет на домашних операторов связи, контракты с которыми в последнее время начали разрывать всё чаще и чаще. Президент организации Олег Грищенко отмечает, что жалобы на провайдеров исчисляются десятками тысяч, а пользователи винят во всём операторов, что в данном случае несправедливо.

реклама

Аналогичное письмо в Роскомнадзор уже отправила Ассоциация малых операторов связи регионов, в которую входят 130 провайдеров. Все они получают угрозы и негативные отзывы о своей работе, хотя повлиять на работоспособность сервиса никак не могут.