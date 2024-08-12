На первом месте по объёмам торговли сейчас находится юань.

С марта 2022 года, когда США и ЕС ввели запрет на экспорт банкнот долларов и евро в Россию, в страну все еще попало около $2,3 миллиарда. Эта поразительная цифра, полученная из таможенных данных, изученных агентством Reuters, подчеркивает способность России обходить жесткие санкции и сохранять доступ к твердым валютам, необходимым для торговли и путешествий.

Данные, полученные от коммерческого провайдера, специализирующегося на сборе и регистрации таможенной информации, показывают, что наличные деньги в Россию ввозятся в основном из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция, а весомый приток товаров параллельного импорта приходит из Казахстана. Интересно, что более половины этих поставок невозможно отследить, потому как страна происхождения не указана.

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Правительство США, признавая потенциальные риски такого обхода, в декабре 2023 года выпустило предупреждение для финансовых институтов, помогающих РФ обходить санкции. В течение 2023 и 2024 годов США также применяли санкции в отношении компаний из третьих стран.

Примечательно, что, хотя китайский юань обогнал доллар как наиболее торгуемая иностранная валюта в Москве, наличные доллары и евро по-прежнему пользуются спросом.

Нежелание Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США по санкциям комментировать ситуацию говорит о деликатности и сложности текущего финансового положения.