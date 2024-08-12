Всё внимание теперь уделяют картам RX 8000.

Похоже, что компания AMD переключает свое внимание с расширения линейки RDNA3, предпочитая направлять ресурсы на разработку игровых GPU поколения RDNA4. Недавние спекуляции о запуске новых продуктов начального уровня, таких как Radeon RX 7400 и RX 7300, кажутся необоснованными, согласно новым данным от Benchlife.

Изначально слухи говорили о том, что AMD планирует представить Radeon RX 7400 и RX 7300, оснащенные чипами Navi 33 и ориентированными на пользователей с самым ограниченным бюджетом. Однако последние сообщения указывают на то, что эти планы были отложены: ни один из партнеров компании по платам в настоящее время не разрабатывает эти модели.

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Согласно отраслевым источникам, на которые ссылается Benchlife, партнеры AMD по платам прекратили активную разработку новых графических процессоров RDNA3, включая долгожданные Radeon RX 7400 и RX 7300. Несмотря на то, что эти модели в какой-то момент могли появиться в дорожной карте, сейчас внимание индустрии полностью переключилось на RDNA4.

Обсуждение на технических форумах также подтверждает мнение о том, что AMD вместе со своими партнерами концентрирует усилия на архитектуре RDNA4.

Ожидается, что грядущая линейка RDNA 4 будет включать два основных варианта GPU: Navi 48 и Navi 44. Чип Navi 48 будет ориентирован на энтузиастов игр высокого класса, а Navi 44 – на массовый рынок.