Смартфон может резко стать одной из самых популярных моделей.

Apple готовится начать массовое производство бюджетного iPhone SE 4 в октябре этого года, хотя официальный запуск состоится не раньше 2025 года. К счастью, недавний доклад говорит о том, что задержка будет оправдана, поскольку эта модель, как ожидается, получит Apple Intelligence – полный набор возможностей генеративного ИИ, которые появятся в iOS 18.1. Как известно многим любителям техники, для полноценной поддержки этих функций ИИ устройству необходим надежный чипсет, мощный нейронный движок и достаточный объем оперативной памяти. Из этого следует, что iPhone SE 4 может быть оснащен как минимум чипом A18.

Помимо того, что это первая бюджетная модель Apple с OLED-дисплеем, предыдущие отчеты указывали на то, что iPhone SE 4 будет соответствовать производительности iPhone 16 за счет использования чипсета A18.

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Учитывая, что для работы функций Apple Intelligence требуется чип A17 Pro, A18 или A18 Pro, вполне разумно ожидать, что iPhone SE 4 будет поставляться с A18.

Помимо мощной SoC, в iPhone SE 4 также ожидается появление Face ID и порта USB-C, что повысит его привлекательность. Однако, несмотря на многообещающие обновления, конечный успех модели будет зависеть от ее цены. Предполагается, что если Apple нацелится на средний ценовой диапазон, iPhone SE 4 может стать одной из самых популярных моделей.