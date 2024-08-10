На этот раз уже точно без переносов.

Ожидание Grand Theft Auto 6 не утихает, и игрокам предстоит еще немало подождать, прежде чем они смогут приступить к разблокировке достижений в грядущей части. Компания Take-Two Interactive недавно подтвердила, что выход GTA VI окончательно запланирован на осень 2025 года. Согласно последнему отчету о прибылях Take-Two, серия Grand Theft Auto продолжает расти, а Grand Theft Auto V превысила 200 миллионов проданных единиц, сохранив статус одной из лучших игр с открытым миром на Xbox.

Конференц-звонок Take-Two предоставил много информации, но в центре внимания осталась грядущая игра Rockstar Games. Take-Two неоднократно подчеркивала, что запуск GTA VI намечен на осень 2025 года, и почти каждое упоминание игры на конференции подкрепляло эти сроки.

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В ходе разговора также были отмечены впечатляющие результаты трейлера GTA VI, который на сегодняшний день собрал около 204 миллионов просмотров. Примечательно, что за 24 часа трейлер набрал почти 93 миллиона просмотров, побив рекорд YouTube для не музыкального релиза. Несмотря на это, Take-Two не стала раскрывать дальнейшие подробности об игре, дабы не портить фанатам сюрприз. Во время сессии вопросов генеральный директор компании Штраус Зельник отметил, что нет однозначного ответа на вопрос о статусе разработки тайтла, и подчеркнул, что обычно такими сведениями не делятся.