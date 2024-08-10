Видеокарты компании выйдут одновременно с RTX 5000.

Компания Intel готовится совершить значительный скачок в развитии своих грядущих процессоров Arrow Lake, обещая заметные улучшения по сравнению с текущей линейкой Raptor Lake. Ожидается, что эти процессоры нового поколения не только обеспечат равную производительность, но и повысят энергоэффективность и стабильность работы.

Во время пресс-конференции в Китае Intel сообщила, что процессоры Arrow Lake будут превосходить Raptor Lake по скорости и при этом потреблять на 100W меньше энергии. Этот анонс станет приятным событием для пользователей, которые испытывали проблемы со стабильностью работы процессоров Core 13-го и 14-го поколений, в основном из-за повышенного энергопотребления Raptor Lake и несоответствия напряжения.

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В дополнение к новостям о процессорах Intel подтвердила, что ее видеокарты нового поколения Battlemage будут выпущены в конце этого года. Предыдущие утечки намекали на то, что Intel планирует представить новую архитектуру GPU к осени 2024 года, как раз к праздничному сезону. Если эти сроки сохранятся, то Battlemage выйдет на рынок одновременно с долгожданными ускорителями RTX 5000 от NVIDIA.

Хотя Intel пока не раскрывает конкретные конфигурации энергопотребления для процессоров Arrow Lake, утечки из надежных источников позволяют сделать некоторые выводы. Предполагается, что настольные процессоры Arrow Lake-S будут доступны в различных конфигурациях ядер: 8+16, 8+12, 6+8 и 6+4. Большинство этих моделей будут иметь мощность 125W для разблокированной серии "K".