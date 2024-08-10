Таможенники заметили на инвалидном кресле необычные следы вскрытия. Это побудило их подвергнуть инвалидное кресло более тщательному осмотру.

В начале августа у таможенников порта Гунбэй, расположенного между материковым Китаем и Макао, возникли подозрения относительно пассажира, передвигавшегося на электрическом инвалидном кресле. Устройство, похожее на модифицированное, побудило чиновников провести рентгеновское обследование. Они обнаружили контрабанду старых мобильных телефонов, которые перевозились в Китай через инвалидное кресло, как говорится в таможенном отчете, полученном изданием IT Home.

3 августа житель Макао по фамилии Чэнь попытался въехать в материковый Китай на электрическом кресле-коляске, выбрав полосу "без декларации" в зале досмотра пассажиров порта Гунбэй. Однако таможенники заметили на инвалидном кресле необычные следы вскрытия. Это побудило их подвергнуть инвалидное кресло более тщательному осмотру.

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Сканирование выявило аномалии в конструкции кресла, что заставило таможенников разобрать его. В ходе осмотра был обнаружен тайник с 120 старыми мобильными телефонами, спрятанными в модифицированном батарейном отсеке.

Согласно китайскому законодательству, любая попытка уклониться от таможенного контроля с помощью сокрытия, маскировки, фальсификации или аналогичных методов при перевозке, переноске или пересылке по почте товаров или предметов, ограниченных в обороте или подлежащих налогообложению, классифицируется как контрабанда.