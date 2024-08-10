Бои в Курской области продолжаются пятый день.

Пару дней назад официально было заявлено, что недавняя вылазка ВСУ в Курской области едва ли затянется на длительный период времени, а украинские военные продвинулись всего на десяток километров. По сегодняшним данным, со слов президента Беларуси Александра Лукашенко, по линии боевого соприкосновения на утро 10 августа ВСУ продвинулись вглубь Курской области на 30-35 километров.

Белорусское информационное агентство БелТА, передавая слова президента, отмечает, что украинское командование, очевидно, пока что не готово к мирным переговорам и решению конфликта, а группировка ВСУ в Курской области начала окапываться в зоне около 9-10 км от Курской АЭС (КуАЭС), пройдя 30 км.

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Ранее Лукашенко заявлял, что Украина пыталась нарушить воздушное пространство Беларуси и вовлечь её в конфликт, отправив на территорию страны дроны для сбора разведданных собственного производства. Официальные представители республики заявили, что все БПЛА, которые были запущены, в данный момент сбиты и не представляют никакой угрозы. Кроме того, инцидент в белорусском МИДе рассматривают как провокацию.