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Kachka
В Минобороны РФ рассказали, что продвижение ВСУ в Курской области курируют советники из стран НАТО
Отмечается, что в операции ВСУ принимают участие не только украинцы, но ещё и поляки, французы и граждане других стран НАТО.

Уже четыре дня подряд военные РФ ведут боевые действия с украинской группировкой, которая прорвалась на территорию России 6 числа этого месяца. В частности, самые активные бои идут в Курской области, в 10 км от местной АЭС, которая, как предполагается, и является главной целью вылазки.

Как утверждает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, занимающий пост замначальника военно-политического управления, всей операцией ВСУ в Курской области курируют командиры из стран НАТО, которые долгое время разрабатывали для украинских военных план действий. Без НАТО, уточняет Алаудинов, ничего бы этого не было.

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Отмечается также, что в операции ВСУ принимают участие не только украинцы, но ещё и поляки, французы и граждане других стран НАТО. Для канала WarGonzo Алаудинов рассказал, что со всех флангов можно распознать крепкую военную поддержку НАТО, в том числе и личный состав.

Ранее предполагалось, что у ВСУ нет в Курской области каких-то конкретных целей, кроме записей видеоматериалов из нескольких взятых под контроль пунктов. Сейчас же издание CNN в этом не уверено.

#минобороны #минобороны рф
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