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Kachka
В Турции готовятся отменить систему «все включено» из-за экономических трат
Пока что это излюбленный туристами вид курорта.

По данным турецких СМИ, в стране планируют в скором времени отменить излюбленный туристами вид курортного отдыха – систему «все включено», которая годами приносила Турции огромные доходы.

В материале утверждается, что система «все включено» годами давала туристам желанный вид отдыха, но теперь пришло время изменений. Отмечается, что «все включено» стало невыгодно в экономическом плане, так как большинство туристов просто сидят в отеле и совсем не путешествуют по просторам Турции, теряя массу впечатлений от поездки. Как только старую систему отменят, туристы сами смогут выбирать те услуги, которые им необходимы.

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Кроме того, что за гранью взора туристов остается много развлечений и познавательных мероприятий, владельцы отелей жалуются, что гости набирают слишком много еды, которую они как правило не доедают в огромных количествах, выбрасывая ненужные продукты.

По статистическим данным, такой «ленивый» вид отдыха приводит к тому, что за среднюю прогулку турист с «все включено» тратит около 2-3 долларов.

#турция #путешествия #курорты
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