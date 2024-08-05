Однако подчеркнул, что это его личный прогноз.

Несколько недель назад пользователи из России начали массово жаловаться на проблемы с видеохостингом YouTube, вследствие которых просмотр видео в нормальном режиме сильно осложнился. Рассуждая о ситуации с площадкой, депутат Госдумы Алексей Диденко в частном разговоре отметил, что по его прогнозу в ближайшее время в РФ будут окончательно заблокированы как компания Google, так и её площадки, включая YouTube, и операционная система Android, на которой работают большинство смартфонов.

По словам депутата, не избежит блокировки и компания Apple вместе с её операционной системой iOS. В СМИ отмечается, что слова Диденко нельзя рассматривать как действующий план действий, они лишь являются вероятным исходом событий по его мнению. В интервью для «Парламентской газеты» депутат заявил, что перечисленные американские компании уже давно «ходят по тонкому льду» и часто не ставят законодательство РФ на первый план, поэтому их блокировка – это вопрос времени и терпения.

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По последним данным, ситуация с YouTube на утро 5 августа ухудшилась, и сервис перестал открываться почти во всех браузерах в РФ. Пользователи уточняют, что площадка по-прежнему работает в нормальном режиме только на смартфонах (в приложении) и в мобильных браузерах.