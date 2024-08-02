По словам представителей, с их стороны все исправно.

Несколько недель назад было впервые замечено, что сервис YouTube в России работает медленнее, чем обычно. Впоследствии эта проблема ухудшалась и ухудшалась, в результате чего сегодня на ПК и ноутбуках сложно посмотреть видео даже в разрешении 1080р.

Глава комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн заявил, что российские провайдеры и операторы тут не при чем: проблема якобы лежит на стороне компании Google и ее технических специалистов, которые отказываются сотрудничать и обновлять оборудование в РФ.

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Сегодня представители Google дали комментарий относительно ситуации, заявив, что дата-центры компании в РФ находятся в исправном состоянии и никаких проблем с их стороны наблюдаться не должно. Все оборудование также не нуждается в обновлении или ремонте.

На данный момент проблемы разной степени серьезности наблюдаются только у пользователей ПК и ноутбуков: на смартфонах как приложение, так и сайт YouTube работают в прежнем режиме, без замедлений. Причина слабого соединения на компьютерах остается неизвестной.