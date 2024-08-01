По их словам, американская компания не хочет обновлять оборудование в РФ.

Уже около трех недель пользователи с разных частей и регионов РФ сообщают, что у всех них плохо работают приложение и сайт YouTube. Проблемы разные: маленькая скорость загрузки, вылеты, баги, слабое соединение и пр., однако результат один – посмотреть видео даже в 1080р стало сложной задачей. Предполагалось, что проблема на стороне независимых операторов, однако позже выяснилось, что работает все, кроме YouTube.

МТС и «Билайн», отвечая на запросы пользователей, уже проинформировали, что проблемы с YouTube решить не в их силах, так как они вызваны перегрузкой пиринговых стыков. Как правило, они возникают из-за устаревшего оборудования. По последним данным, американская компания не спешит обновлять оборудование, что и влечет слабое соединение.

реклама

Сообщается, что на данный момент скорость загрузки видео на ПК и ноутбуках снизилась примерно на 40%, и это далеко не предел. Эксперты уверены, что в августе эта цифра увеличится до 70%.

Кроме того, американская компания не может обслуживать российские сервера, так как Google перестал этим заниматься уже несколько месяцев назад. При этом отмечается, что блокировать YouTube в РФ не собираются.