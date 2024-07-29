Космический телескоп "Хаббл" недавно сделал потрясающее изображение плотного скопления миллионов звезд, расположенного внутри галактики, вращающейся вокруг Млечного Пути. Этот небесный объект, имеющий древнее происхождение, заставляет задуматься о формировании и росте галактик.
- Что это: шаровое скопление NGC 2005
- Где находится: на расстоянии 162 000 световых лет в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути, и наблюдается в созвездии Дорадо
На этом снимке космического телескопа "Хаббл" изображено шаровое скопление – тесно связанная коллекция из десятков тысяч или миллионов звезд. Шаровые скопления обычно встречаются в пределах Млечного Пути, но NGC 2005 уникально расположено в близлежащей карликовой галактике, и хорошо видно из Южного полушария.
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Считается, что шаровые скопления – одни из самых древних структур во вселенной, некоторые из них существуют миллиарды лет. Только в Млечном Пути находится около 150 таких скоплений, которые вращаются вокруг центра галактики ретроградным движением. Такое своеобразное движение подтверждает теорию о том, что эти скопления были захвачены во время взаимодействия Млечного Пути с другими галактиками. Кроме того, шаровые скопления содержат одни из самых старых звезд во вселенной, что позволяет заглянуть в ранний космос.
NGC 2005 является идеальным примером для изучения, поскольку находится за пределами Млечного Пути, но при этом достаточно близко для телескопов. Скопление расположено примерно в 750 световых годах от ядра LMC – крупнейшей из примерно 40 карликовых галактик, расположенных вблизи Млечного Пути.