В скопление могут входить десятки миллионов звёзд.

Космический телескоп "Хаббл" недавно сделал потрясающее изображение плотного скопления миллионов звезд, расположенного внутри галактики, вращающейся вокруг Млечного Пути. Этот небесный объект, имеющий древнее происхождение, заставляет задуматься о формировании и росте галактик.

Что это: шаровое скопление NGC 2005

шаровое скопление NGC 2005 Где находится: на расстоянии 162 000 световых лет в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути, и наблюдается в созвездии Дорадо

На этом снимке космического телескопа "Хаббл" изображено шаровое скопление – тесно связанная коллекция из десятков тысяч или миллионов звезд. Шаровые скопления обычно встречаются в пределах Млечного Пути, но NGC 2005 уникально расположено в близлежащей карликовой галактике, и хорошо видно из Южного полушария.

реклама

Считается, что шаровые скопления – одни из самых древних структур во вселенной, некоторые из них существуют миллиарды лет. Только в Млечном Пути находится около 150 таких скоплений, которые вращаются вокруг центра галактики ретроградным движением. Такое своеобразное движение подтверждает теорию о том, что эти скопления были захвачены во время взаимодействия Млечного Пути с другими галактиками. Кроме того, шаровые скопления содержат одни из самых старых звезд во вселенной, что позволяет заглянуть в ранний космос.

NGC 2005 является идеальным примером для изучения, поскольку находится за пределами Млечного Пути, но при этом достаточно близко для телескопов. Скопление расположено примерно в 750 световых годах от ядра LMC – крупнейшей из примерно 40 карликовых галактик, расположенных вблизи Млечного Пути.