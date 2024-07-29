Далее этот срок будет увеличиваться.

Примерно 5% взрослых, включенных в список на пересадку сердца в Соединенных Штатах, ежегодно умирают в ожидании подходящего донорского сердца. Примечательно, что один из таких пациентов недавно бросил вызов этой мрачной статистике, приняв участие в исследовании FDA Early Feasibility Study для инновационного искусственного сердца, разработанного компанией BiVACOR, производящей передовое медицинское оборудование. Имплантированный искусственным сердцем, пациент смог прожить восемь дней, пока не нашелся подходящий донор настоящего органа. В будущем компания BiVACOR намерена получить разрешение на долгосрочное использование своего устройства в организмах людей.

Ранее в этом месяце была достигнута важная веха, когда пациенту было установлено полностью механическое сердце. Эта процедура, проведенная в рамках исследования FDA Early Feasibility Study в Техасском институте сердца, оказалась успешной: механическое сердце поддерживало жизнь пациента в течение восьми дней, пока не была проведена трансплантация.

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Компания BiVACOR, специализирующаяся на производстве медицинского оборудования, была инициатором создания этого механического сердца, которое впервые было имплантировано человеку.

"Пациент продолжает хорошо себя чувствовать на протяжении всего периода восстановления, демонстрируя потенциальное влияние BiVACOR TAH на будущее лечения сердечной недостаточности".

Это устройство представляет собой значительный скачок вперед в технологии искусственных сердец, заметно отличаясь от предыдущих моделей.

По сути, как утверждают медики, в течение решающих восьми дней искусственное сердце пациента не билось, а вращалось.