Цены смартфонов пока что не называются.

В сентябре мы, скорее всего, станем свидетелями презентации iPhone 16. Несмотря на то что до официального анонса все подробности должны оставаться в тайне, множество утечек, слухов и обоснованных прогнозов позволяют многое предвидеть.

С уверенностью можно сказать, что iPhone 16 будет работать на новом программном обеспечении Apple iOS 18. Эта информация взята непосредственно из анонса Apple в начале этого года, что создает предпосылки для ее интеграции в новое устройство. Заметным нововведением в iOS 18 является функция Apple Intelligence. Основанная на искусственном интеллекте, она позволит пользователям создавать кастомные эмодзи и иллюстрации друзей и членов семьи. Кроме того, она улучшает взаимодействие с Siri, позволяя задавать вопросы непосредственно через ChatGPT и общаться с Siri в более естественной манере.

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Обновление также вводит более широкие возможности настройки главного экрана, позволяя пользователям менять цвета иконок приложений и располагать их вне традиционного формата сетки.

Еще одна ожидаемая функция – кнопка Action Button, с помощью которой можно будет назначить множество различных действий. Помимо неё в iPhone 16 может появиться вторая кнопка – кнопка захвата, предназначенная специально для фотосъемки.