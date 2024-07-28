Предполагается, что эта информация может храниться на китайских серверах.

Министерство юстиции США (DOJ) в пятницу вечером призвало федеральный суд отклонить попытку TikTok отменить закон, который может привести к запрету площадки, ссылаясь на серьезные проблемы национальной безопасности. Эти опасения включают в себя предполагаемое использование приложением внутренних инструментов поиска для сбора информации о пользователях на деликатные темы. Требование последовало за петицией, поданной TikTok в мае, в которой оспаривался закон, обязывающий его китайскую материнскую компанию ByteDance продать приложение или подвергнуться запрету в США. Президент Байден принял закон в апреле.

В документах, поданных в Апелляционный суд округа Колумбия, Минюст США обращает внимание на особый инструмент поиска в Lark, веб-системе, используемой сотрудниками ByteDance и TikTok для общения. Минюст утверждает, что этот инструмент позволял сотрудникам как в США, так и в Китае собирать обширные данные о пользователях, основанные на контенте или высказываниях, связанных с такими вопросами, как контроль над оружием, аборты и религия. Кроме того, Минюст утверждает, что TikTok создает риск манипулирования контентом для американских пользователей и предполагает, что их конфиденциальная информация может храниться на серверах в Китае.

реклама

TikTok последовательно опровергает утверждения о том, что он представляет угрозу национальной безопасности США, называя попытки запретить площадку "неконституционными".