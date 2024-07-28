Стоимость сборки компания не назвала.

Компания Geekom, специализирующаяся на производстве мини-ПК, недавно представила новый совместный дизайн с жидкостным охлаждением Tecno под названием Mini Gaming G1, как сообщает испанский ресурс AndroidPC. Этот инновационный ПК, дебют которого намечен на ближайшее время, возможно, является первым мини-ПК на рынке, вдохновленным аквариумом.

Tecno x Geekom Mega Mini Gaming G1 оснащен корпусом с тремя стеклянными панелями, который обещает стать главным экспонатом выставки IFA 2024. Такой дизайн обеспечивает четкий обзор пользовательской системы жидкостного охлаждения и центрального 120-мм RGB-вентилятора, подчеркивая его эстетическую привлекательность. Однако Mega Mini Gaming G1 – это не только внешний вид: он может похвастаться впечатляющим аппаратным обеспечением, включая процессор Intel Core i9-13900H, видеокарту GeForce RTX 4060 Laptop и множество портов доступа.

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Индивидуальная система охлаждения является центральным элементом Mega Mini Gaming G1. Кроме того, устройство оснащено дисплеем на переднем стекле, что добавляет ему функциональности и эстетики.

Характеристики: