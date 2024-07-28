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Kachka
Появился обзор ПК в стиле Tesla Cybertruck: мощный процессор и перегрев до 100°C
Оптимальная работа возможна исключительно при понижении мощности.

Технический специалист Таки Удон недавно протестировал самый новый и необычный ПК AMD Ryzen на сегодняшний день. Этот ПК Cybertruck – не просто прототип или причудливая сборка, призванная привлечь толпу, а реальное устройство, готовое к массовому производству. 

Согласно обзору, этот продукт больше напоминает RC-машину, превращенную в ПК, чем обычный компьютер с индивидуальным корпусом. У него есть амортизаторы, открывающиеся со всех сторон двери и управляемые колеса. В багажнике, как и в оригинальной конструкции Cybertruck, имеется расширяемая рампа.

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Разъемы спрятаны в заднем бампере, и найти кнопку включения – целое приключение. Она встроена в передние амортизаторы, поэтому для включения компьютера необходимо нажать на нее. Предположительно, то же самое действие требуется для выключения.

APU Ryzen 8 8845HS работает с потреблением 54W, хотя на мгновение процессор показывал 60W. При таком уровне мощности вентилятор сильно шумит, а температура поднимается до 100°C. Снижение мощности до 40W по-прежнему приводит к высокой температуре около 88°C.

Несмотря на то что этот компьютер не похож на типичный ПК, он функционирует как последний, хотя и напоминает скорее коллекционный экземпляр, чем реальное игровое устройство. Размеры ПК – более 42 см в длину – кажутся неоправданными, учитывая недостаточное охлаждение и шумную работу. 

#игры #компьютеры #сборки пк
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