Пока что самой привлекательной моделью называют iPhone 17 Slim.

В центре внимания ожидаемая презентация iPhone 16, которая ознаменует собой потенциально новую главу в развитии iPhone от Apple, а Apple Intelligence обещает новые возможности искусственного интеллекта. Однако, несмотря на то что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, скорее всего, станут главными героями линейки, возможно, будет разумно отложить обновление, учитывая появляющиеся подробности об iPhone 17.

Ниже подборка слухов об iPhone 17, предлагающая взглянуть на потенциальные усовершенствования и на то, почему ожидание следующей линейки может быть выгодным.

120 Гц частоты обновления для всех моделей

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Основной критикой не-Pro версий iPhone была их устаревшая частота обновления 60 Гц. Учитывая, что бюджетные телефоны на базе Android, такие как Samsung Galaxy A35 и Google Pixel 8a, имеют 120 Гц, удивительно, что iPhone 16 и 16 Plus, по слухам, все еще оснащены дисплеями с частотой 60 Гц. Во всех iPhone 17, как сообщается, будет 120 Гц.

48-мп сенсор для всех трех камер в iPhone 17 Pro Max

Камеры являются ключевым фактором для покупателей новых телефонов, и Apple стремится произвести впечатление тройными камерами в моделях Pro. Ожидается, что iPhone 16 Pro Max предложит улучшенный зум и более крупный 1/1,4-дюймовый сенсор. Однако революционная система камер iPhone 17 Pro Max, возможно, стоит того, чтобы подождать.

Самая тонкая модель iPhone на сегодняшний день

Слухи говорят о том, что Apple может заменить iPhone 17 Plus моделью iPhone 17 Slim. Это будет не только самый тонкий iPhone в истории, с совершенно новым дизайном, но и, возможно, самый дорогой в своей ценовой категории, с прогнозируемой ценой в $1 299.

24-Мп камеры для селфи

По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, в то время как нынешние камеры для селфи iPhone вполне адекватны, iPhone 17 может получить обновление до 24-Мп фронтальных камер. Ожидается, что Apple сохранит 12-Мп камеры selfie для iPhone 16, включая модели Pro. Учитывая, что 12-Мп камера является стандартной с iPhone 11, это обновление дает дополнительный стимул ждать iPhone 17.

12Gb оперативной памяти в моделях Pro

В iPhone 17 Pro и 17 Pro Max может быть значительно увеличен объем оперативной памяти до 12Gb. В отличие от них, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, скорее всего, сохранят прежние 8Gb оперативной памяти.