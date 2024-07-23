Как следует из названия, он будет меньше iPhone 17 Pro Max.

Предстоящий выпуск iPhone 16 вызвал большой ажиотаж, и в сети появилось множество подробностей о линейке. Сообщается, что дизайн моделей "Pro" будет во многом повторять текущие варианты. Однако, как оказалось, у Apple ещё более амбициозные планы на линейку iPhone 17, включая новый вариант "Slim" с радикальными изменениями в дизайне. Утечка информации раскрыла подробности о линейке iPhone 17, включая внутренние спецификации, обновление дисплея и многое другое.

Первые признаки указывают на то, что Apple заменит модель iPhone 17 Plus новой "Slim" моделью, которая будет позиционироваться в линейке выше iPhone 17 Pro Max и продаваться как модель премиального класса. Если эти сведения верны, то iPhone 16 Plus может стать финальной версией, дебютирующей в конце этого года. Ниже все подробности, известные на данный момент:

iPhone 17: 6,27" LTPO-дисплей, $799

iPhone 17 Pro: 6,27" LTPO, $1 099

iPhone 17 Pro Max: 6,86" LTPO, $1 199

iPhone 17 Slim: 6,65" LTPO, $1 299

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Ожидается, что все четыре модели iPhone 17 будут оснащены дисплеем LTPO, что позволит впервые добавить технологию ProMotion в базовую модель. Это позволит iPhone 17 поддерживать частоту обновления 120 Гц, что, вероятно, отразится на стоимости.

Ожидается, что модели iPhone 17 Pro получат значительные обновления, включая до 12Gb оперативной памяти и трехлинзовую камеру с обновленными датчиками. Кроме того, эти устройства, по слухам, будут оснащены обновленными внутренними компонентами, включая чип A19 Pro, основанный на 2-нм техпроцессе TSMC и обещающий повышенную вычислительную и графическую производительность.