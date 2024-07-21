Как правило термопаста приходит в негодность спустя пару месяцев.

Партнеры NVIDIA по производству печатных плат, как сообщается, используют недорогую термопасту в своих последних продуктах серии GeForce RTX 4000, которые признаны одними из лучших видеокарт. По словам технического специалиста Игоря Валлосека из Igor's Lab, эта термопаста быстро приходит в негодность, вызывая серьезные проблемы у многих пользователей RTX 40-й серии. На картах, затронутых этой проблемой, температура в горячей точке превышает 100 градусов Цельсия, что приводит к увеличению скорости вращения вентиляторов почти до 100% от максимальной. Изначально термопаста работает исключительно хорошо, но через несколько месяцев значительно деградирует.

Расследование Валлоссека началось после получения многочисленных сообщений от читателей о плохой работе системы охлаждения их видеокарт RTX 4000. Его анализ, подробно изложенный в двух статьях, посвященных RTX 4080 Gallardo и RTX 4080 TUF Gaming, выявил, что единственным виновником является некачественная термопаста. Повторное нанесение более дорогой термопасты сразу же устранило проблемы с температурой.

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Похоже, что эта проблема широко распространена среди партнеров NVIDIA, причем большинство, если не все, используют одного и того же поставщика термопасты. Этот поставщик работает с исключительно дешевой термопастой, которая обеспечивает отличную начальную производительность, но разрушается гораздо быстрее, чем стандартные термопасты.

Чтобы убедиться в низком качестве пасты, Валлоссек протестировал термопасту с совершенно новой RTX 4080 Gallardo. При температуре 60 градусов Цельсия он обнаружил, что при очень тонком слое паста работает хорошо, соперничая с некоторыми лучшими термопастами, такими как Kryonaut от Thermal Grizzly, однако Валлосек заметил, что теплопроводность пасты ухудшается при более толстом нанесении слоя.