Первая такая дыра была обнаружена только в 2020 году.

Группа международных исследователей из Кельнского университета в Германии недавно обнаружила один из самых редких типов черных дыр во Вселенной. Наблюдая за звездным скоплением вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре галактики Млечный Путь, они обнаружили признаки черной дыры средней массы. По данным NASA, этот тип черных дыр часто называют редчайшими и интереснейшими объектами во вселенной.

Черные дыры, как известно, различаются по размеру: от сверхмассивных до первичных, а черные дыры промежуточной массы располагаются выше последних по размеру. Считается, что эти черные дыры средней массы образовались вскоре после Большого взрыва и послужили "семенами" для создания сверхмассивных черных дыр.

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Звездное скопление, которое, как полагают, является недавно идентифицированной черной дырой средней массы под названием IRS 13, демонстрировало упорядоченную модель движения, а не случайное расположение. Это привело исследователей к выводу, что звездное скопление должно взаимодействовать со сверхмассивной черной дырой.

"Внутри скопления должно быть что-то, чтобы оно могло сохранять свою наблюдаемую компактную форму".

В будущем планируется провести наблюдения за этой промежуточной черной дырой. Исследователи намерены задействовать космический телескоп Джеймса Уэбба и строящийся в настоящее время чрезвычайно большой телескоп в Чили.

Первая черная дыра средней массы была обнаружена в 2020 году с помощью космического телескопа "Хаббл", когда ученые наблюдали волны, возникающие при ее образовании.