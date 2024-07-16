На 400 человек было распределено около 400 млн долларов.

Частная компания Valve, несмотря на то, что является одной из самых влиятельных в игровой индустрии, традиционно скрывает подробности о своей зарплате и штатном расписании. Однако текущее судебное дело пролило свет на масштабы трудовых и финансовых операций Valve на протяжении всей ее истории.

Утечка информации из антимонопольного дела против Valve, оператора Steam, позволила получить сведения о количестве сотрудников и их зарплатам на протяжении многих лет. Сопоставив эти данные с графиком выпуска продуктов Valve, мы можем получить более четкое представление о росте и колебаниях компании за 18-летний период.

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Павел Джундик, оператор SteamDB, обнаружил разоблачительный документ, который впоследствии был опубликован изданием The Verge, а затем отредактирован. В этом документе подробно описывается общая сумма заработной платы Valve в четырех подразделениях – администрации, разработке игр, Steam и аппаратном обеспечении в период с 2003 по 2021 год. Примечательно, что аппаратное подразделение было создано только в 2011 году.

В отчетах постоянно говорилось о том, что общее число сотрудников Valve никогда не превышало 400 человек, и утечка документа подтверждает это утверждение. Штат компании постоянно увеличивался, достигнув 336 человек к 2021 году, и с тех пор количество сотрудников могло увеличиваться. Это относительно небольшое число поражает по сравнению с такими гигантами индустрии, как Microsoft, EA или Ubisoft, в которых работают десятки тысяч людей.

В течение задокументированного периода в Steam, платформе с миллионами ежедневных пользователей и тысячами размещенных игр, никогда не работало более 142 сотрудников. Интересно, что это число достигло пика в 2015 году, а затем снизилось, несмотря на то, что валовой фонд заработной платы продолжал расти, достигнув 157 млн долларов в 2021 году. Степень зависимости Valve от аутсорсинга остается неоднозначной.

В документе отмечается значительный рост численности персонала и фонда оплаты труда в игровой индустрии в период с 2008 по 2014 год, совпавший с выходом таких крупных игр, как Left 4 Dead 2, Portal 2, Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Несмотря на то, что с 2010 года численность персонала остается стабильной и составляет около 200 человек, фонд оплаты труда увеличился, достигнув в 2019 году пика в 236 млн долларов. Эта тенденция указывает на устойчивый поток доходов от таких игр, как Counter-Strike и Dota.