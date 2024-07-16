Чем чаще люди используют ИИ, тем больше они в этом уверены.

Являются ли продвинутые чат-боты с генеративным ИИ, такие как ChatGPT, в какой-либо степени сознательными или самоосознанными, способными испытывать чувства и воспоминания, схожие с человеческими? На практике нет, не способны даже в самой малейшей степени. Тем не менее, значительная часть людей считает, что эти языковые модели все таки обладают некоторой степенью сознания, и это убеждение может повлиять на взаимодействие с ИИ.

За последние годы нейросети с ИИ достигли значительного прогресса. Согласно новому исследованию Университета Ватерлоо, человекоподобный разговорный стиль данных инструментов заставил более двух третей (67%) участников опроса поверить, что языковые модели обладают некоторой формой сознания и памятью о событиях прошлого.

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В опросе приняли участие 300 жителей США, которым было предложено ответить на вопрос, считают ли они, что ChatGPT может обладать сознанием и способностью планировать, рассуждать и испытывать эмоции.

Респонденты оценивали ответы ChatGPT по шкале от 1 до 100, где 100 означало абсолютную уверенность в наличии у ChatGPT сознания, а 1 – в его отсутствии.

Результаты исследования выявили корреляцию между частотой использования ChatGPT и убежденностью в сознательности нейросети. Кроме того, чем чаще человек пользовался ChatGPT, тем выше была вероятность того, что он верит в наличие у него сознания в той или иной форме.