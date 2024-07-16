Предполагается, что карта появится в январе.

NVIDIA уже сейчас готовится представить RTX 5090D –специализированный "D" вариант своей новой видеокарты серии Blackwell, эксклюзивно для китайского рынка.

Немногим ранее NVIDIA выпустила RTX 4090D, флагманский графический ускоритель с экспортными характеристиками, предназначенный для удовлетворения потребностей китайских геймеров. Анонсированная в конце 2023 года и доступная в начале 2024 года, эта карта соответствовала американским экспортным правилам, имея слегка сниженные спецификации, чтобы остаться в рамках допустимых ограничений. Опираясь на эту стратегию, NVIDIA теперь планирует выпустить RTX 5090D, продолжив свой индивидуальный подход для китайского рынка.

реклама

Согласно информации от инсайдера hongxing2020, RTХ 5090D планируют выпустить в начале 2025 года, а потенциальным месяцем релиза считается январь. Однако остается неясным, относится ли эта дата к анонсу или к продажам в рознице.

Графические процессоры серии "D", включая RTX 5090D, придерживаются порога общей вычислительной мощности ниже 4800 пунктов. Оригинальный RTX 4090 превысил эту отметку, что заставило NVIDIA прекратить его поставки в Китай и вместо него выпустить вариант RTX 4090D, который обеспечивал 90-95% производительности оригинала и соответствовал санкционным правилам. Ожидается, что грядущая модель RTX 5090D будет работать по аналогичной схеме.

Что касается цен, то RTX 5090D будет стоить столько же, сколько и RTX 5090, повторяя ценовую стратегию RTX 4090D.