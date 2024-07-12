Технология слишком требовательная для современных устройств.

Движок Unreal Engine 5, известный своими новаторскими функциями, такими как Lumen и Nanite, обещает значительное улучшение визуальной составляющей в некоторых сценариях. Однако за эти улучшения приходится платить значительными требованиями к производительности.

В недавнем сравнительном видеоролике от Cycu1 техническая демоверсия Medieval Fantasy Ruins от Scans Factory была показана с Lumen и Nanite и без них, иллюстрируя разительные визуальные улучшения, которые дают эти функции. Сравнение бок о бок показало не только более совершенную графику, но и существенное влияние современных технологий на производительность. При запуске демонстрации в разрешении 1080p на RTX 4080 частота кадров в демо-версии резко упала с более чем 120 FPS до всего лишь 40-50 FPS при включенных Lumen и Nanite. Важно отметить, что в этой демонстрационной версии отсутствует масштабная оптимизация, обычно применяемая в полноценных играх, однако она подчеркивает ограничения текущего игрового оборудования для использования передовых возможностей Unreal Engine 5.

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Консоли текущего поколения также не справляются с требованиями функций Unreal Engine 5 Люмен и Нанит. Однако ситуация может измениться с выходом PlayStation 5 Pro. Благодаря более высоким техническим характеристикам и улучшенной трассировке лучей PlayStation 5 Pro сможет использовать аппаратный Lumen, предлагая консольным игрокам взглянуть на высококлассные визуальные эффекты, доступные сейчас на ПК.