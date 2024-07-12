Проект много раз называли самым современным в мире.

Компания NVIDIA не ограничилась тем, что возглавила движение генеративного ИИ. Теперь стало известно, что ее аппаратное обеспечение также стоит за потрясающими внутренними и внешними визуальными эффектами "Сферы" в Лас-Вегасе. Это архитектурное чудо, самое большое в мире сферическое здание, украшено 1,2 млн программируемых светодиодов, которые работают на 150 мощных графических процессорах RTX A6000.

Сфера, проект стоимостью 2,3 млрд долларов, официально открылась 29 сентября 2023 года. Его высота составляет 366 футов, а ширина – 516 футов, площадь – почти 750 000 квадратных футов. Его внешний вид, известный как "Экзосфера", завораживает своей способностью создавать захватывающие визуальные эффекты благодаря 1,2 млн светодиодных датчиков, каждый из которых содержит 48 индивидуально программируемых светодиодов.

реклама

Внутри "Сфера" не менее благоговейна. В ней расположен 250-футовый дисплей 16x16K высотой от пола до потолка, предлагающий 160 000 квадратных футов программируемого пространства, что сравнимо с тремя футбольными полями. Для такого огромного цифрового полотна требуется внушительное оборудование. NVIDIA сообщила, что Sphere базируется на 150 графических ускорителях RTX A6000, каждый из которых имеет более 10 000 ядер, 48Gb VRAM и TDP 300W. При стоимости каждой карты около $5 000 общие инвестиции в оборудование приближаются к $750 000.

Видеоконтент Sphere создается в студии Sphere Studios в Калифорнии, а затем в цифровом виде передается в Лас-Вегас. Этот контент передается в режиме реального времени на рабочие станции, установленные в стойках и оснащенные чипами RTX A6000, что обеспечивает производительность, способную передавать три слоя с разрешением 16K при 60 кадрах в секунду.

Помимо визуальных возможностей, "Сфера" также оснащена современным концертным звуком, тактильными креслами и атмосферными эффектами, такими как ветер и запахи, что усиливает впечатления посетителей от погружения.