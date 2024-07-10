До человеческого уровня ИИ ещё далеко.

Генеральный директор Google DeepMind привел убедительную аналогию, сравнив коэффициент интеллекта (IQ) современных систем ИИ с интеллектом типичных домашних кошек. Несмотря на это, темпы исследований ускоряются, подпитываемые значительными финансовыми и вычислительными инвестициями. Некоторые эксперты предсказывают, что ИИ может превзойти человеческий интеллект уже в ближайшие пять лет.

Демис Хассабис, один из основателей и руководитель Google DeepMind, поделился этой точкой зрения во время публичного диалога с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Это мероприятие стало частью конференции "Будущее Британии 2024".

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Хассабис подчеркивает, что его основное внимание сосредоточено на AGI, а не на обычном ИИ, что дает более четкий контекст для его сравнения ИИ с IQ котов. Хотя современный ИИ может выполнять такие задачи, как письмо, рисование или сочинение музыки, таким образом, что они кажутся удивительно человеческими, обычная домашняя кошка все же демонстрирует более высокий общий IQ.

"На данный момент мы далеки от уровня человеческого интеллекта в целом, однако в отдельных областях, например в играх, ИИ уже превосходит лучших игроков-людей".

Говоря о преобразующем потенциале ИИ, Хассабис утверждает, что его влияние может сравниться с промышленной революцией, использованием огня или открытием электричества. Он предполагает, что ИИ сыграет ключевую роль в ускорении научных прорывов в различных областях, включая энергетику, материаловедение, здравоохранение, изучение климата и математику. Это преобразующее влияние уже становится очевидным.

Тем не менее, на пути к созданию ИИ на уровне человека остаются серьезные проблемы. Среди основных – совершенствование планирования, памяти и корректное использование инструментов.