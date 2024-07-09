Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Koenigsegg показала уникальный суперкар Chimera, созданный из деталей Agera, Jesko и CC850
Он был разработан лично для президента FIA.

Как известно, в мифологии "химера" – это существо, состоящее из частей различных животных, образующее гибрид их лучших качеств. Это понятие как нельзя лучше подходит к названию новейшего автомобильного чуда от Koenigsegg: Koenigsegg Agera RS Chimera. Данный автомобиль представляет собой сложную смесь технологий от рекордного Agera RS десятилетней давности, инновационного CC850 и Jesko, который недавно установил четыре новых рекорда максимального ускорения. В нем также использованы элементы модели Regera, известной своими впечатляющими достижениями на трассах. Созданный по заказу президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема, Chimera представляет собой уникальное слияние лучших достижений Koenigsegg.

Изначально Chimera была стандартной Agera RS и одним из нескольких суперкаров Koenigsegg, которыми владел Бен Сулайем. Он попросил Кристиана фон Кенигсегга и его команду создать для него специальный проект. Примерно в то же время на Monterey Car Week 2022 был представлен Koenigsegg CC850, демонстрирующий революционную систему переключения передач Engage Shift System (ESS). Эта система была основана на девятиступенчатой трансмиссии Light Speed, дополненной новыми датчиками для имитации механической коробки передач без физического соединения между переключателем и коробкой передач.

реклама

Президент FIA, как и многие, был очарован этой инновационной технологией. Будучи богатым энтузиастом Koenigsegg, он попросил включить ESS в свой специальный проект на базе Agera. Кристиан фон Кенигсегг согласился, однако в отличие от CC850, Chimera была оснащена более мощными турбинами от Jesko, выдающими около 1 280 лошадиных сил на обычном топливе и до 1 600 лошадиных сил на E85. Таким образом, Chimera сочетает в себе шасси Agera RS, трансмиссию CC850 и двигатель Jesko. На бумаге все выглядит просто, но на деле разработка автомобиля заняла около полугода.

#автомобили #машины #суперкары #koenigsegg #koenigsegg jesko
+
Написать комментарий (0)
Kia Sportage 2025 будет доступен менее чем за $30000
Самые доступные модели Porsche снимут с производства раньше ожидавшегося
Компания Evolute раскрыла цены и технические характеристики своего нового кроссовера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
9
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
8
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
4
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
3

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
67
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Китя
16:09
На украине нацизма нет вот пример https://youtu.be/_Gd1eFFY4_Y
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Михаил Личак
16:09
А ц нас?
Moore Threads создает кластеры из 10 000 GPU для конкуренции с NVIDIA
Axel Maz
16:04
Ну, как сказать, рельсы надо чистить, снаряды контактируют с каналом ствола, и оставляют после себя частицы металлов, а периодически, рельсы надо менять, они в отличии от орудийной стали, очень быстро...
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
Лукиан Калинин
16:03
Потому что карты хорошие? Отличная цена и производительность. Проснись, сейчас не 23 год.
HKC/Sambada выходит на рынок видеокарт с серий Intel Arc Alchemist
Дмитрий Нестеров
16:01
Тебе 2 года?
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
Grotlon
16:00
4 ядра с HT были уже в 10-м поколении Core i3
Для процессоров начального класса Intel LGA 1851 могут использовать архитектуры ядер Meteor Lake
32Влад32
15:59
Изменения за последние 10 - 20 лет показывают, что китайские товары значительно прибавили в качестве и ассортименте. А вот с японскими, европейскими не так. Рост незначительный, а нередко даже наблюда...
Samsung будет выпускать и упаковывать 2-нм чипы для японского ИИ-стартапа
Смотрю за 404
15:58
ливерная колбаса новый сезон в своем цирке открыла?)
Bild: Полиция Берлина запретила украинцам "протестовать" на украинском языке
ЧatoБoт
15:57
«Как я и боялся, ПВО Киева подходит к концу»: 5 российских ракет беспрепятственно ударили по заводу боеприпасов "Артем" в Киеве, - военный эксперт Bild ▪️Завод находится через дорогу от станции метро ...
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
ЧatoБoт
15:55
Да ничего страшного, погевалтятся каклы с западниками ещё денёк-другой и всё стихнет. А тем временем продолжается геноцид РСЗО M142 «Химарс» вна Некроине: "...Разведчики сорвали планы ВСУ по нанесен...
Западная пресса предсказуемо стала использовать трагедию в детской больнице в Киеве в целях информационной накачки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем