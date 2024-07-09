Он был разработан лично для президента FIA.

Как известно, в мифологии "химера" – это существо, состоящее из частей различных животных, образующее гибрид их лучших качеств. Это понятие как нельзя лучше подходит к названию новейшего автомобильного чуда от Koenigsegg: Koenigsegg Agera RS Chimera. Данный автомобиль представляет собой сложную смесь технологий от рекордного Agera RS десятилетней давности, инновационного CC850 и Jesko, который недавно установил четыре новых рекорда максимального ускорения. В нем также использованы элементы модели Regera, известной своими впечатляющими достижениями на трассах. Созданный по заказу президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема, Chimera представляет собой уникальное слияние лучших достижений Koenigsegg.

Изначально Chimera была стандартной Agera RS и одним из нескольких суперкаров Koenigsegg, которыми владел Бен Сулайем. Он попросил Кристиана фон Кенигсегга и его команду создать для него специальный проект. Примерно в то же время на Monterey Car Week 2022 был представлен Koenigsegg CC850, демонстрирующий революционную систему переключения передач Engage Shift System (ESS). Эта система была основана на девятиступенчатой трансмиссии Light Speed, дополненной новыми датчиками для имитации механической коробки передач без физического соединения между переключателем и коробкой передач.

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Президент FIA, как и многие, был очарован этой инновационной технологией. Будучи богатым энтузиастом Koenigsegg, он попросил включить ESS в свой специальный проект на базе Agera. Кристиан фон Кенигсегг согласился, однако в отличие от CC850, Chimera была оснащена более мощными турбинами от Jesko, выдающими около 1 280 лошадиных сил на обычном топливе и до 1 600 лошадиных сил на E85. Таким образом, Chimera сочетает в себе шасси Agera RS, трансмиссию CC850 и двигатель Jesko. На бумаге все выглядит просто, но на деле разработка автомобиля заняла около полугода.