Далее их внешний вид можно кастомизировать.

Вышедший всего несколько дней назад мод для The Witcher 3: Wild Hunt предоставляет ряд новых возможностей, в том числе функцию кастомизация и создания с нуля персонажей.

Мод Custom Player Characters, доступный для загрузки на портале Nexus Mods, позволяет пользователям создавать ведьмаков, колдунов и колдуний с полностью настраиваемой внешностью и внешним видом. Сообщается, что мод не только улучшает кастомизацию персонажей, но и вводит новый стиль магического боя и добавляет полностью озвученную квестовую линию специально для типа персонажей "Колдунья".

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Разработка модификации Witcher 3 Player Characters была частично осуществима благодаря выпуску официального редактора модов REDkit, который предоставляет пользователям те же инструменты, которые CD Projekt Red использовала при создании игры. Этот мощный редактор модов также позволил восстановить некоторые вырезанные фрагменты из игры, например, гонки на лодках.

Культовая The Witcher 3: Wild Hunt, судя по всему, завершила сагу о Геральте из Ривии, и с новыми играми геймеры будут заняты чем-то совершенно другим. По состоянию на март 2024 года следующая часть серии, известная пока только под кодовым названием Polaris, еще не запущена в производство.