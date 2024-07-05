Более скромные версии мини-ПК Tesla Cybertruck будут стоить дешевле.

Мини-ПК в стиле Cybertruck не повреждает автомобили и не врезается в стены. Компания Xyber Team представила миниатюрный мини-ПК в стиле Tesla Cybertruck на базе процессора AMD Ryzen.

Мини-ПК Xyber XPC, первоначально представленный на выставке Computex 2024 в виде концепта, теперь планируется к производству и скорому выпуску. Компания Xyber Team недавно раскрыла спецификации этого компактного, но мощного устройства: оно получит процессор AMD Ryzen 7 8845HS, до 64Gb оперативной памяти DDR5-5600 и до 4Tb SSD-накопителя M.2 2280 PCIe 4.0.

реклама

Ryzen 7 8845HS, входящий в серию Ryzen 8040 "Hawk Point", может похвастаться 8 ядрами, 16 потоками, тактовой частотой до 5,1 ГГц. Интегрированный графический чип Radeon 780M включает 12 вычислительных блоков RDNA3, работающих на частоте 2700 МГц, что обеспечивает высокую производительность для такой скромной системы.

Дизайн мини-ПК Cybertruck включает функциональные детали: все четыре двери и багажник могут открываться, а светодиоды имитируют фары автомобиля.

Хотя Xyber Team не назвала дату выхода или цену мини-ПК, производство уже ведется, что позволяет предположить появление устройства в ближайшие месяцы. Ожидается, что мини-ПК будет предлагаться в базовой и расширенной версиях, а его предполагаемая цена составит 650-850 долларов в зависимости от конфигурации.