Чаще всего в такие устройства переоборудуются дроны DJI Mavic Pro.

Мысль о роботах-убийцах с искусственным интеллектом уже давно вызывает тревогу среди ученых, а продолжающийся украинский конфликт ускорил эволюцию автономного оружия. Эта актуальность превратила многие предприятия в бурно развивающиеся центры беспилотных технологий и передовых систем вооружения.

Адаптация готовых потребительских технологий для ведения боевых действий стала отличительной чертой современной технологической индустрии. По данным The New York Times, компании разрабатывают инновации, которые все больше отводят на второй план человеческий фактор при прицеливании и стрельбе. В настоящее время автономные системы работают по модели "человек в петле", когда операторы только подтверждают и выбирают цели. Однако политики и специалисты по этике ИИ выражают обеспокоенность тем, что это требование может сохраняться не всегда.

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На практике, чтобы "человек был в курсе событий", операторы дронов надевают модифицированные VR-гарнитуры и используют контроллеры для видеоигр. В таких системах часто используются компьютеры любительского класса, такие как Raspberry Pi, и переоборудованные потребительские дроны. Программное обеспечение, изначально разработанное для развлекательных целей – например, для отслеживания сноубордистов, – было адаптировано для идентификации и слежения.

Потребительские дроны, такие как DJI Mavic Pro, все чаще переоборудуются для военных целей. Такому переходу способствует доступность потребительских технологий, которые легко использовать в военных целях.