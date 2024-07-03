Однако и она не будет лишена недостатков.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно представил интригующий взгляд на грядущую модель искусственного интеллекта GPT-5. Балансируя между оптимизмом и осторожностью, Альтман выразил уверенность в том, что GPT-5 может значительно превзойти GPT-4 и GPT-4o, но при этом признал, что новая модель не будет лишена маленьких недостатков.

"Я ожидаю, что это будет огромный скачок вперед", – заявил Альтман. Он отметил, что GPT-4 иногда с трудом справляется с рассуждениями и временами допускает настолько очевидные ошибки в логике мышления, что даже ребенок не смог бы этого сделать. Эта критика подчеркивает ожидаемый прогресс в GPT-5, намекая на улучшение способности рассуждать и уменьшение количества разного рода неточностей.

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Альтман сравнил нынешний ландшафт ИИ с первыми днями существования iPhone, предположив, что, хотя сегодняшние модели функциональны, они еще только раскрывают свой потенциал. Он подчеркнул, что модели ИИ, включая GPT-5, все еще относительно скромны по сравнению с тем, что могут дать будущие достижения в этой сфере

Интересно, что последние комментарии Альтмана свидетельствуют об изменении его прежней позиции в отношении размера моделей. Ранее он предполагал, что эра гигантских моделей может закончиться. Теперь же он, похоже, считает, что ИТ будут продолжать расти благодаря значительным инвестициям в вычислительные мощности и энергоресурсы.

Несмотря на многообещающие перспективы, Альтман признал, что разработка GPT-5 еще не завершена.