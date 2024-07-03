Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
Однако и она не будет лишена недостатков.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно представил интригующий взгляд на грядущую модель искусственного интеллекта GPT-5. Балансируя между оптимизмом и осторожностью, Альтман выразил уверенность в том, что GPT-5 может значительно превзойти GPT-4 и GPT-4o, но при этом признал, что новая модель не будет лишена маленьких недостатков.

"Я ожидаю, что это будет огромный скачок вперед", – заявил Альтман. Он отметил, что GPT-4 иногда с трудом справляется с рассуждениями и временами допускает настолько очевидные ошибки в логике мышления, что даже ребенок не смог бы этого сделать. Эта критика подчеркивает ожидаемый прогресс в GPT-5, намекая на улучшение способности рассуждать и уменьшение количества разного рода неточностей.

реклама

Альтман сравнил нынешний ландшафт ИИ с первыми днями существования iPhone, предположив, что, хотя сегодняшние модели функциональны, они еще только раскрывают свой потенциал. Он подчеркнул, что модели ИИ, включая GPT-5, все еще относительно скромны по сравнению с тем, что могут дать будущие достижения в этой сфере

Интересно, что последние комментарии Альтмана свидетельствуют об изменении его прежней позиции в отношении размера моделей. Ранее он предполагал, что эра гигантских моделей может закончиться. Теперь же он, похоже, считает, что ИТ будут продолжать расти благодаря значительным инвестициям в вычислительные мощности и энергоресурсы.

Несмотря на многообещающие перспективы, Альтман признал, что разработка GPT-5 еще не завершена.

#искусственный интеллект #chatgpt #gpt-4 #сэм альтман #gpt-5 #gpt-4o
+
Написать комментарий (0)
В WhatsApp можно будет создавать картинки с помощью ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
5
На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
2
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
19
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
+
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
2
HKC/Sambada выходит на рынок видеокарт с серий Intel Arc Alchemist
1
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
3
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
9
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
7
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Пентагон начнёт использовать мощности своих суперкомпьютеров в качестве облачных вычислений
2
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
Xiaomi выпустила нефициальное обновление HyperOS 1.5 со множеством изменений
1
Все большее число американцев перестает рассматривать для покупки электромобили
+
Российские корветы проекта 20385 получили возможность использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон»
1
Epic Games планирует возвращение Fortnite на iOS к сентябрю
+
Китай может легко обнаруживать американские F-35 при помощи метеорадаров
1

Популярные статьи

Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
22
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
12
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
20
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
4
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
24
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
50

Сейчас обсуждают

AleksK
14:20
Да, ты прикинь, в будние дни с 8 до 17 большинство людей работает.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Легенда
14:19
ты чё на работе чтоли?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Павел Васильев
14:19
Я тоже разочарован и Фуриосой и Дорогой ярости... Всё, магия потеряна... Вроде и картинка хорошая и костюмы и трюки, но не цепляет, не знаю почему. По сравнению с Битвой за бензин и Под куполом грома...
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
Filonenko Oles
14:19
Ну что еще сравним хуйленок? Цену на еду? так она ниже и лучше качеством чем у тебя говно которым вас пичкают Что еще ? Бензин ? ну да. Только зарплата то в три раза больше чем твоя хуйленок, позволяе...
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
AleksK
14:18
На ноуте с интегратом?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Filonenko Oles
14:18
мозгов ты своих не нашел тупая ты свинья Поплачь еще https://www.toyota.lt/contact/dealers
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
Filonenko Oles
14:17
from 2022 ? Ну какой же ты тупой то а? Сегодня 2024 год валенок
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
Filonenko Oles
14:16
нна подрочи лол https://bestoffers.toyota.lt/rav4 36600 за гибрид которых в россии вообще нет а те что есть стоит 60 тыр + Какие тебе НДС дурачок ? Все в цене лол Все тойоты в Литве напрямую из Японии...
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
Легенда
14:15
а тебе слабо? или боишься опазорится своим амудекалом?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
AleksK
14:13
В киберпанке есть тест графики который показывает итоговые результаты со всеми настройками. Вот сделай скрин с ним.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем