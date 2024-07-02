Для этого стандартную карту пришлось сильно модифицировать.

Компания Teclab добилась выдающихся результатов, создав первую в мире видеокарту GeForce RTX 4090 SUPER. Она включает в себя использование памяти G6X, печатной платы от RTX 3090 Ti HOF OC Lab и архитектуры AD102 от NVIDIA.

У Teclab уже есть история впечатляющих модификаций графических процессоров NVIDIA GeForce, и их последний проект, GeForce RTX 4090 SUPER, выделяется среди других. Официально RTX 4090 SUPER не существует, но Teclab взяла на себя труд превратить видеокарту в реальность, модифицировав RTX 4090 с высокоскоростной памятью G6X и установив её на мощную печатную плату, которая изначально использовалась в видеокарте RTX 3090 Ti HOF OC Lab от GALAX.

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Так называемая GeForce RTX 4090 SUPER – это уникальное творение, гибрид компонентов RTX 4090 и RTX 3090 Ti. Интересно, что на печатной плате присутствуют разъемы NVLINK, хотя они не функционируют с RTX 4090, поскольку та не поддерживает данную технологию.

В своем первоначальном виде карта использует графический процессор GA102 "Ampere" с модулями памяти GDDR6X емкостью 21 Гбит/с.

После сборки модифицированная GeForce RTX 4090 SUPER была оснащена высококлассным водоблоком, в первую очередь для демонстрации вживую. Teclab также подвергла карту тестам в LN2, продемонстрировав ее возможности. В своем стандартном состоянии карта работает так же, как и стандартная RTX 4090. Однако благодаря бинарной памяти G6X без разгона она достигает 13%-го прироста производительности в разрешении 8K в бенчмарке Unigine Superposition. При разгоне GPU на 3 ГГц прирост производительности превышает 18%.