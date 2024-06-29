Новые правила вступят в силу со следующего года.

Владельцы и продавцы криптовалют всегда несли ответственность за уплату налогов со своих доходов, но недавно Министерство финансов США утвердило новое правило, призванное обеспечить "более правильную уплату налогов". Поправки обязывают криптовалютные платформы, включая биржи и платежные инструменты, сообщать о транзакциях пользователей напрямую в Налоговую службу. Власти, как сообщает The Wall Street Journal, надеются, что эта мера позволит пресечь уклонение от уплаты налогов, поскольку IRS будет знать точные суммы, которые должны налогоплательщики.

Одновременно правило упрощает процесс декларирования физическими лицами своих доходов. Брокеры теперь будут обязаны предоставлять пользователям форму 1099. В прошлом году Налоговое управление представило проект формы 1099-DA, специально разработанной для отслеживания криптовалютных транзакций, и вскоре будет доступна её окончательная версия. Примечательно, что правило включает порог в $10 000 для отчетности по сделкам со стейблкоинами, которые представляют собой криптовалюты, привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США.

реклама "В свете этого изменения инвесторы в цифровые активы и налоговая служба получат лучший доступ к документации, необходимой для подачи и проверки налоговых деклараций". "Реализация требований закона к отчетности с помощью этих окончательных правил поможет налогоплательщикам легче платить налоги, которые они должны по действующему законодательству, а также сократит уклонение от уплаты налогов среди богатых инвесторов".

Однако новое правило распространяется только на платформы, принимающие цифровые активы, такие как Coinbase или Binance. Оно не затрагивает децентрализованные платформы, для которых предусмотрели другое правило, окончательная редакция которого ожидается в конце этого года. Сообщается, что брокеры должны начать отчитываться о доходах от продажи цифровых активов в 2026 году за сделки, совершенные в 2025 году.