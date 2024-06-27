По сравнению с прошлым поколением дизайн почти не изменился.

Осталось всего несколько недель до того, как Samsung представит смартфоны Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Однако почти вся информация, что касающаяся предстоящих складных телефонов уже появилась. Их дизайн стал еще более заметным, на этот раз благодаря утечке изображений официальных чехлов.

Дизайн Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 не претерпел значительных изменений по сравнению с их предшественниками. Утечка изображений официальных чехлов Samsung для грядущих устройств была опубликована в галерее PostImage пользователем X @MysteryLupin.

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Внешне Galaxy Z Flip 6 сохранил экран-крышку в форме папки и двойные камеры со светодиодной вспышкой. На изображениях также видны обои по умолчанию. Телефон изображен в силиконовом чехле с кольцом, который повышает портативность и удобство использования. На дополнительных изображениях телефон показан в таком же чехле, доступном в цветах Navy Blue и Mint.

Новый складной телефон в стиле "моллюск" по-прежнему оснащен боковым емкостным сканером отпечатков пальцев. В целом, его дизайн очень похож на дизайн Galaxy Z Flip 5. Сообщается, что он будет питаться от аккумулятора емкостью 4 000 мАч, хотя пока неясно, повлияет ли это обновление на толщину телефона.

Galaxy Z Fold 6, как видно на изображениях, имеет немного более квадратный внутренний экран, тонкие ободки и более острые углы, напоминая Galaxy S24 Ultra. Судя по утечкам, устройство оснащено титановой рамкой и боковым сканером отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора, как сообщается, не изменилась по сравнению с Galaxy Z Fold 5.

Презентация Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 запланирована на 10 июля 2024 года на следующем мероприятии Galaxy Unpacked. Ожидается, что оба телефона будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, получат до 12Gb оперативной памяти и от 256 до 1Tb хранилища.