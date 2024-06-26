Павел Дуров является единственным руководителем.

Павел Дуров, основатель Telegram, в недавнем интервью для издания TechCrunch рассказал, что в компании работают всего около тридцати постоянных инженеров и отсутствуют традиционные отделы, такие как отдел кадров (HR). В ходе подкаста Дуров подчеркнул свою роль единственного руководителя продукта и отметил высокую эффективность команды, несмотря на ее скромный размер.

Это откровение вызвало критику со стороны экспертов по безопасности, особенно учитывая репутацию Telegram как компании, не использующей по умолчанию сквозное шифрование и собственный алгоритм шифрования, а также выполнение серверных операций, расположенных в ОАЭ.

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Эксперты отмечают, что решение управлять крупной платформой обмена сообщениями с помощью столь ограниченного штата сотрудников вызывает опасения в способности компании эффективно решать проблемы критической инфраструктуры и кибербезопасности. Такой подход, хотя Дуров и называет его эффективным, подчеркивает продолжающиеся споры о методах обеспечения безопасности и операционной устойчивости мессенджера Telegram.